Clock - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2263
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) ver
clock.mq5 (8.67 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Descripcion:

El indicador muestra tres variantes de tiempo en el gráfico: local, servidor y GMT!

El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).   

Fig.1 Indicador Clock

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1364

