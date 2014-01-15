Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Clock - indicador para MetaTrader 5
Clock - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2263
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:

Descripcion:
El indicador muestra tres variantes de tiempo en el gráfico: local, servidor y GMT!
El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 Indicador Clock
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1364
