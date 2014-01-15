Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Gann_Multi_Trend - indicador para MetaTrader 5
Real Author:
Mikhail Pashnin
El indicador se basa en el artículo publicado en mql5.com - Indicadores de las Tendencias Micro, Intermedia y Principal.
Alli se puede encontrar los métodos para interpretar sus señales y trabajar con ellas.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.03.2011.
Fig.1 Indicador Gann_Multi_Trend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1046
