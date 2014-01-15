CodeBaseSecciones
Gann_Multi_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real Author:

Mikhail Pashnin

El indicador se basa en el artículo publicado en mql5.com - Indicadores de las Tendencias Micro, Intermedia y Principal.

Alli se puede encontrar los métodos para interpretar sus señales y trabajar con ellas.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.03.2011. 

Fig.1 Indicador Gann_Multi_Trend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1046

