Real Author:

Mikhail Pashnin

El indicador se basa en el artículo publicado en mql5.com - Indicadores de las Tendencias Micro, Intermedia y Principal.

Alli se puede encontrar los métodos para interpretar sus señales y trabajar con ellas.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.03.2011.





Fig.1 Indicador Gann_Multi_Trend