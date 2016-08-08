コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Clock - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はローカル、サーバー、GMTの3つのバリアントの時刻をチャートで表示します。

この指標はライブラリのGetFontName.mqhクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Includeにコピーします）。   

図1 Clock指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1364

