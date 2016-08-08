無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
Clock - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はローカル、サーバー、GMTの3つのバリアントの時刻をチャートで表示します。
この指標はライブラリのGetFontName.mqhクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Includeにコピーします）。
図1 Clock指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1364
