CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MultiMACDSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1166
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

MultiMACDSignal visualiza información sobre los valores actuales de la tendencia, utilzando los valores de seis indicadores MACD para periodos diferentes Cada uno de los indicadores MACD se correponde con una de las seis líneas del indicador. Si el histograma de MACD está por encima de su línea de señal, la línea es verde, si esá por debajo es rosa. Aparecen puntos coloreados cuando cambia la barra del periodo correspondiente.

Fig.1 Indicador MultiMACDSignal

Fig.1 Indicador MultiMACDSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1041

Clock Clock

El indicador muestra tres variantes de tiempo en el gráfico: local, servidor y GMT!

MultiRVISignal MultiRVISignal

MultiRVISignal visualiza información sobre los valores actuales de la tendencia, utilizando los valores de cuatro indicadores RVI para periodos diferentes.

La clase de trazado el ADX Wilder usando el buffer circular La clase de trazado el ADX Wilder usando el buffer circular

La clase está diseñada para el cálculo de un indicador técnico Índice de Movimiento Direccional Promedio Wilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Clase de trazado el ADX usando el buffer circular Clase de trazado el ADX usando el buffer circular

La clase está diseñada para el cálculo de el indicador técnico Indice de Movimiento Direccional Promedio (Average Directional Movement Index, ADX) utilizando el algoritmo del buffer circular.