MultiMACDSignal visualiza información sobre los valores actuales de la tendencia, utilzando los valores de seis indicadores MACD para periodos diferentes Cada uno de los indicadores MACD se correponde con una de las seis líneas del indicador. Si el histograma de MACD está por encima de su línea de señal, la línea es verde, si esá por debajo es rosa. Aparecen puntos coloreados cuando cambia la barra del periodo correspondiente.
Fig.1 Indicador MultiMACDSignal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1041
