CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Clock - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4462
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) visualização
clock.mq5 (8.67 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador que exibe três variante de horário no gráfico: local, servidor e GMT!

Este indicador utiliza a biblioteca de classe GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).   

Fig.1 Indicador Clock

Fig.1 Indicador Clock 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1364

VIP_DSR VIP_DSR

Um indicador dinâmico de suporte/resistência para MetaTrader.

Momentum Estocástico Blau_SM Momentum Estocástico Blau_SM

Momentum Estocástico por William Blau.

Oscilador Estocástico Blau_TS_Stochastic Oscilador Estocástico Blau_TS_Stochastic

Oscilador Estocástico por William Blau.

A classe para desenhar o indicador ADX Wilder usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador ADX Wilder usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice da Média do Movimento Direcional Wilder (ADX Wilder) utilizando o algoritmo do buffer anel.