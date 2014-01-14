Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Clock - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4462
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador que exibe três variante de horário no gráfico: local, servidor e GMT!
Este indicador utiliza a biblioteca de classe GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 Indicador Clock
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1364
