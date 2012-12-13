CodeBaseРазделы
Индикаторы

Clock - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4282
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
clock.mq5 (8.67 KB) просмотр
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает три варианта времени на графике: локальное, серверное и GMT!

Индикатор использует класс  библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).   

Рис.1 Индикатор Clock

