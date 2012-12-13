Смотри, как бесплатно скачать роботов
Clock - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор отображает три варианта времени на графике: локальное, серверное и GMT!
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1 Индикатор Clock
