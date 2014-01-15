CodeBaseSecciones
MultiRVISignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
980
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
MultiRVISignal visualiza información sobre los valores actuales de la tendencia, utilizando los valores de cuatro indicadores RVI para periodos diferentes Cada uno de los indicadores RVI se correponde con una de las cuatro líneas del indicador. Si el indicador RVI está por encima de su línea de señal, la línea es verde, si está por debajo, la línea es roja. Aparecen puntos coloreados cuando cambia la barra del periodo correspondiente.

Fig.1 Indicador MultiRVISignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1042

