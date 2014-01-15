MultiRVISignal visualiza información sobre los valores actuales de la tendencia, utilizando los valores de cuatro indicadores RVI para periodos diferentes Cada uno de los indicadores RVI se correponde con una de las cuatro líneas del indicador. Si el indicador RVI está por encima de su línea de señal, la línea es verde, si está por debajo, la línea es roja. Aparecen puntos coloreados cuando cambia la barra del periodo correspondiente.





Fig.1 Indicador MultiRVISignal