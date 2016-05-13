CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Clock - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1200
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) ansehen
clock.mq5 (8.67 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeigt dreit Varianten der Uhrzeit im Chart an: lokal, Serverzeit und GMT!

Der Indikator verwendet die GetFontName.mqh Klasse der Bibliothek (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).   

Abb.1 Der Clock Indikator

Abb.1 Der Clock Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1364

Exp_CorrectedAverage Exp_CorrectedAverage

Ausbruchsystem mit dem CorrectedAverage Moving Average.

EF_distance EF_distance

Weitere Veriante von Gleitenden Durchschnitten...

Exp_VininI_Trend Exp_VininI_Trend

Das Exp_VininI_Trend Handelssystem basiert auf durch den VininI_Trend Indikator angezeigten Änderungen der Trendrichtung.

Exp_VininI_Trend_LRMA Exp_VininI_Trend_LRMA

Das Exp_VininI_Trend_LRMA Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung die durch den VininI_Trend_LRMA Indikator angezeigt wird.