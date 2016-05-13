Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Dieser Indikator zeigt dreit Varianten der Uhrzeit im Chart an: lokal, Serverzeit und GMT!
Der Indikator verwendet die GetFontName.mqh Klasse der Bibliothek (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).
Abb.1 Der Clock Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1364
