Descripción

La clase CADXWOnRingBuffer está diseñada para el cálculo de un indicador técnico Índice de Movimiento Direccional Promedio (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) utilizando el algoritmo del búfer circular .

Declaración

class CADXWOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CADXWOnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase CADXWOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index );

int BarsRequired(); string NameADXW(); string NameNDI(); string NamePDI(); string MAMethod(); int MAPeriod(); int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CADXWOnRingBuffer.mqh> CADXWOnRingBuffer adxw; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { adxw.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ADXW_Buffer[i] = adxw[rates_total- 1 -i]; PDI_Buffer[i] = adxw.pdi[rates_total- 1 -i]; NDI_Buffer[i] = adxw.ndi[rates_total- 1 -i]; } ... }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El archivo Test_ADXW_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador basado en el timeserie de precio. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_ADXW_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). En primer lugar se calcula y se traza el indicador ADXW. Luego, sobre la base del buffer circular de este indicador, se calculan tres líneas del indicador de ADXW.