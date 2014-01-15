Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ColorTrend_CF - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 978
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El sistema de comercio Exp_ColorTrend_CF se basa en el cambio de dirección de la tendencia mostrada por el indicador ColorTrend_CF. La señal se forma cuando la barra se cierra y hay un cambio en el color de la nube del indicador.
en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas.
