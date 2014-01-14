Participe de nossa página de fãs
Exp_ColorTrend_CF - expert para MetaTrader 5
1055
O sistema de negociação Exp_ColorTrend_CF se baseia nas variações da direção da tendência exibidos pelo indicador ColorTrend_CF. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.
Coloque o arquivo compilado ColorTrend_CF.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1355
