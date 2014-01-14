CodeBaseSeções
Exp_ColorTrend_CF - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1055
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colortrend_cf.mq5 (6.09 KB) visualização
exp_colortrend_cf.mq5 (5.9 KB) visualização
O sistema de negociação Exp_ColorTrend_CF se baseia nas variações da direção da tendência exibidos pelo indicador ColorTrend_CF. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Coloque o arquivo compilado ColorTrend_CF.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011: 

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1355

