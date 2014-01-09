代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_ColorTrend_CF - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1407
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colortrend_cf.mq5 (6.09 KB) 预览
exp_colortrend_cf.mq5 (5.9 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_ColorTrend_CF 交易系统基于 ColorTrend_CF 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，如果指标的颜色改变，产生执行交易的信号。

放置 ColorTrend_CF.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

 测试结果 从 2011 品种t XAUUSD H4: 

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1355

Exp_ColorLeManTrend Exp_ColorLeManTrend

此 Exp_ColorLeManTrend 交易系统基于 ColorLeManTrend 指标的趋势方向改变

Exp_ColorStochNR Exp_ColorStochNR

此交易系统基于的信号，来自 ColorStochNR 振荡器。

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

著名交易员 Korykin 的指标

Exp_MultiTrend_Signal_KVN Exp_MultiTrend_Signal_KVN

此交易系统基于的指标，来自 Vladimir Korykin。