请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_ColorTrend_CF - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1407
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Exp_ColorTrend_CF 交易系统基于 ColorTrend_CF 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，如果指标的颜色改变，产生执行交易的信号。
放置 ColorTrend_CF.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种t XAUUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1355
Exp_ColorLeManTrend
此 Exp_ColorLeManTrend 交易系统基于 ColorLeManTrend 指标的趋势方向改变Exp_ColorStochNR
此交易系统基于的信号，来自 ColorStochNR 振荡器。
MultiTrend_Signal_KVN
著名交易员 Korykin 的指标Exp_MultiTrend_Signal_KVN
此交易系统基于的指标，来自 Vladimir Korykin。