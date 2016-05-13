und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorTrend_CF - Experte für den MetaTrader 5
Das Exp_ColorTrend_CF Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung, die durch den ColorTrend_CF Indikator angezeigt wird Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.
Speichern Sie die compilierte ColorTrend_CF.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1355
