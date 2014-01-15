El MultiXRSXSignal muestra información de la tendencia actual por medio de los cuatro indicadores XRSX que se obtienen de distintos marcos temporales. Cada indicador XRSX corresponde a una de las cuatro líneas del indicador. Si el indicador XRSX está por encima de su línea de señal, la línea es de color azul; si está abajo, la línea es roja. Los puntos de colores aparecen en las líneas cuando la barra del marco temporal relevante está cambiando.

Para poder operar con este indicador hay que poner el archivo XRSX.mq5 en terminal_directory\MQL5\Indicators.

El indicador XRSX.mq5 utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_directory\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Fig.1 El indicador MultiXRSXSignal