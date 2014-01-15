Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EA_AML - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1180
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Tester report en todos los ticks para el EURUSD comenzando en 2005 sin la incrementación del lote.
Con el lote incrementándose (max. límite del lote = 50.0)
Todos los parámetros del Asesor Experto (a excepción de los ajustes del indicador) no se usan cuando están a 0. El Asesor Experto cuenta con una función integrada para establecer el máximo permitido
lot when exceeding your DC limit. Características clave de los ajustes:
- SL/TP se establecen después de abrir una posición.
- N_modify_sltp establece el número de veces que el sl/tp se ajusta en caso de un intento fallido.
- use_opposite invierte la posición cuando la señal cambia.
- Max_drawdown es la función del incremento relativo con respecto al drawdown dado en la moneda del depósito. Debe ajustarse a un valor no inferior al máximo. reducción de capital.
Este asesor experto puede ser un gran punto de partida para un robot estable y rentable.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1031
Biblioteca inicial de funciones combinatorias.Exp_ColorTrend_CF
El sistema de comercio Exp_ColorTrend_CF se basa en el cambio de dirección de la tendencia mostrada por el indicador ColorTrend_CF
La clase está diseñada para el cálculo de las medias móviles (Moving Average) utilizando el algoritmo del buffer circular.Clase para crear el buffer circular
La clase permite organizar la mini timeserie, indicador minibuffers, cortos tamaños de buffers para almacenar datos de flujo intermedios dentro del EA o del indicador.