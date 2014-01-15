Asesor Experto que basa las operaciones en el indicador AML. Hay una señal de compra cuando una barra cierra por encima de la línea del indicador (mientras se abra por debajo de la línea) y una señal de venta cuando la barra cierra por debajo de la línea del indicador (mientras se abra por encima de la línea).

Tester report en todos los ticks para el EURUSD comenzando en 2005 sin la incrementación del lote.





Con el lote incrementándose (max. límite del lote = 50.0)

Todos los parámetros del Asesor Experto (a excepción de los ajustes del indicador) no se usan cuando están a 0. El Asesor Experto cuenta con una función integrada para establecer el máximo permitido



Características clave de los ajustes:



SL/TP se establecen después de abrir una posición.

N_modify_sltp establece el número de veces que el sl/tp se ajusta en caso de un intento fallido.

use_opposite invierte la posición cuando la señal cambia.

Max_drawdown es la función del incremento relativo con respecto al drawdown dado en la moneda del depósito. Debe ajustarse a un valor no inferior al máximo. reducción de capital.

Este asesor experto puede ser un gran punto de partida para un robot estable y rentable.