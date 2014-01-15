Descripción

La clase CATROnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador de rango verdadero promedio (Average True Range, ATR) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CATROnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CATROnRingBuffer.mqh>

Archivo del CATROnRingBuffer.mqh debe ser colocado en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media mMvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string MAMethod(); int MAPeriod(); int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CATROnRingBuffer.mqh> CATROnRingBuffer atr; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { atr.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ATR_Buffer[i]=atr[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El archivo Test_ATR_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador sobre la base de las timeseries de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_ATR_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador ATR se calcula y luego se traza. Luego, basándose en el búfer circular de este indicador, se calcula una línea más del indicador de ATR.