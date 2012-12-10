Ставь лайки и следи за новостями
Exp_ColorTrend_CF - эксперт для MetaTrader 5
2670
Торговая система Exp_ColorTrend_CF построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором ColorTrend_CF. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorTrend_CF.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Класс предназначен для расчета средних (Moving Average) с использованием алгоритма кольцевого буфера.
Класс предназначен для расчета индикатора Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) с использованием алгоритма кольцевого буфера.Класс для построения ADX с использованием кольцевого буфера
Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) с использованием алгоритма кольцевого буфера.