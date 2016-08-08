無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_ColorTrend_CF - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_ColorTrend_CF取引システムはColorTrend_CF指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。
コンパイルされたColorTrend_CF.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1355
