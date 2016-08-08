コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorTrend_CF - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_ColorTrend_CF取引システムはColorTrend_CF指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

コンパイルされたColorTrend_CF.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

 H4での2011のXAUUSD の検証結果： 

図2 検証結果のチャート

