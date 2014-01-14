Mira cómo descargar robots gratis
Trend_CF - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1476
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Ronald Verwer/ROVERCOM
Este indicador se hace como un relleno entre dos líneas. El color del relleno muestra una dirección de la tendencia y la anchura del canal entre las líneas muestra la fuerza de la tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 17.10.2007.
