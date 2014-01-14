CodeBaseSeções
ytg_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Yuriy Tokman

Indicador de tendência. Quando as barras são coloridas em cores brilhantes, a tendência é máxima, mas é muito provável que haja uma reversão!

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 13.10.2008. 

Fig.1 Indicador ytg_Trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1346

