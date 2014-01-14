Autor real:

Yuriy Tokman

Indicador de tendência. Quando as barras são coloridas em cores brilhantes, a tendência é máxima, mas é muito provável que haja uma reversão!

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 13.10.2008.

Fig.1 Indicador ytg_Trend