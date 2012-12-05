Реальный автор:

Yuriy Tokman

Трендовый индикатор. Когда бары окрашиваются в яркий цвет тренд максимален, но велика вероятность отката!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 13.10.2008.

Рис.1 Индикатор ytg_Trend