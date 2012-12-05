CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Yuriy Tokman

Трендовый индикатор. Когда бары окрашиваются в яркий цвет тренд максимален, но велика вероятность отката!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  13.10.2008. 

Рис.1 Индикатор ytg_Trend

