CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorTrend_CF_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
729
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Signal Indikator basierend auf dem ColorTrend_CF Indikator Algorithmus.

Abb.1. Der ColorTrend_CF_Sign Indikator

Abb.1. Der ColorTrend_CF_Sign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13412

TSI-OscillatorSign TSI-OscillatorSign

Signal Indikator basierend auf dem ColorTSI-Oscillator Indikator Algorithmus.

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

Der ColorTSI-Oscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

Der XRSX Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.

ColorXCCXCandle ColorXCCXCandle

Der XCCX Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.