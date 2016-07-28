Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ColorTrend_CF_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 729
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Signal Indikator basierend auf dem ColorTrend_CF Indikator Algorithmus.
Abb.1. Der ColorTrend_CF_Sign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13412
