Индикатор ColorTSI-Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorStepXCCX с десяти различных таймфреймов.