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ColorTrend_CF_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTrend_CF.
Рис.1. Индикатор ColorTrend_CF_Sign
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Индикатор ColorTSI-Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MultiColorStepXCCXTrend_x10
Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorStepXCCX с десяти различных таймфреймов.
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTSI-Oscillator.ColorXCCXCandle
Индикатор XCCX в свечном виде.