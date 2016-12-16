コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorTrend_CF_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
737
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ColorTrend_CF指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標。


図1　ColorTrend_CF_Sign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13412

