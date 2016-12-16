無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorTrend_CF_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
ColorTrend_CF指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標。
図1 ColorTrend_CF_Sign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13412
