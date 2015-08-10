Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorTrend_CF_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1400
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador ColorTrend_CF.
Fig.1. O indicador ColorTrend_CF_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13412
TSI-OscillatorSign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador ColorTSI-oscilador.ColorTSI-Oscillator_HTF
O indicador ColorTSI-oscilador com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
ColorXRSXCandle
O indicador XRSX implementado como uma sequência de velas.ColorXCCXCandle
O indicador XCCX implementado como uma sequência de velas.