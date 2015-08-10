CodeBaseSeções
ColorTrend_CF_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador ColorTrend_CF.

Fig.1. O indicador ColorTrend_CF_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13412

