Indicadores

MultiColorStepXCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
784
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
colorstepxccx.mq5 (10.54 KB) ver
multicolorstepxccxtrend_x10.mq5 (24.96 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorStepXCCX de diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. El movimiento creciente del oscilador colorea la línea de verde, y el movimiento descendente la colorea de rosa. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorStepXCCX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13397

ColorTrend_CF_HTF ColorTrend_CF_HTF

Indicador ColorTrend_CF con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorStepXCCX_HTF ColorStepXCCX_HTF

Indicador ColorStepXCCX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorStepXCCXTrend_x10 ColorStepXCCXTrend_x10

El indicador ColorStepXCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorStepXCCX desde diez marcos temporales diferentes.

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

Indicador ColorTSI-Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.