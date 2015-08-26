Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiColorStepXCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- 784
El indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorStepXCCX de diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. El movimiento creciente del oscilador colorea la línea de verde, y el movimiento descendente la colorea de rosa. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorStepXCCX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10
Indicador ColorTrend_CF con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorStepXCCX_HTF
Indicador ColorStepXCCX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El indicador ColorStepXCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorStepXCCX desde diez marcos temporales diferentes.ColorTSI-Oscillator_HTF
Indicador ColorTSI-Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.