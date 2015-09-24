指标 ColorStepXCCXTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorStepXCCX 振荡器方向。

振荡器的下降走势则方块涂为粉色, 上涨走势为绿色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

此指标需要编译的指标文件 ColorStepXCCX.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorStepXCCXTrend_x10 指标

