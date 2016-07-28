CodeBaseKategorien
ColorStepXCCXTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der ColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorStepXCCX Oszillators von zehn verschiedenen TimeFrames.

Fallende Oszillator Bewegung färbt die Quadrate in rosa ein, steigende Bewegung in grün. Ansonsten sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten geschlossenen Balken.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorStepXCCX.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorStepXCCXTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13398

MultiColorStepXCCXTrend_x10 MultiColorStepXCCXTrend_x10

Der MultiColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Richtung des ColorStepXCCX Indikators von zehn verschiedenen TimeFrames.

ColorTrend_CF_HTF ColorTrend_CF_HTF

Der ColorTrend_CF Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

Der ColorTSI-Oscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

TSI-OscillatorSign TSI-OscillatorSign

Signal Indikator basierend auf dem ColorTSI-Oscillator Indikator Algorithmus.