Der ColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorStepXCCX Oszillators von zehn verschiedenen TimeFrames.

Fallende Oszillator Bewegung färbt die Quadrate in rosa ein, steigende Bewegung in grün. Ansonsten sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten geschlossenen Balken.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorStepXCCX.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorStepXCCXTrend_x10 Indikator

