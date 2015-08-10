O indicador ColorStepXCCXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorStepXCCX de dez períodos diferentes.

O movimento decrescente do oscilador pinta os quadrados em rosa, o movimento crescente - em verde. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Este indicador requer o arquivo ColorStepXCCX.ex5 do indicador compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorStepXCCXTrend_x10

