ColorStepXCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorStepXCCXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorStepXCCX de dez períodos diferentes.
O movimento decrescente do oscilador pinta os quadrados em rosa, o movimento crescente - em verde. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Este indicador requer o arquivo ColorStepXCCX.ex5 do indicador compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorStepXCCXTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13398
