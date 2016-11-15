コードベースセクション
ColorStepXCCXTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ColorStepXCCXTrend_x100指標は、10の異なる時間枠での ColorStepXCCXオシレータの値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

オシレータの上昇は四角を桃色、下降は緑色に塗ります。他の場合、四角は灰色です。この指標は直近に閉じられたバーの値を使用します。

この指標はコンパイルされたColorStepXCCX.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorStepXCCXTrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13398

