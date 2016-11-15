無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorStepXCCXTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
ColorStepXCCXTrend_x100指標は、10の異なる時間枠での ColorStepXCCXオシレータの値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
オシレータの上昇は四角を桃色、下降は緑色に塗ります。他の場合、四角は灰色です。この指標は直近に閉じられたバーの値を使用します。
この指標はコンパイルされたColorStepXCCX.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorStepXCCXTrend_x10指標
MultiColorStepXCCXTrend_x10
MultiColorStepXCCXTrend_x10指標は、10の異なる時間枠でのColorStepXCCX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。ColorTrend_CF_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorTrend_CF指標
ColorTSI-Oscillator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorTSI-Oscillator指標TSI-OscillatorSign
ColorTSI-Oscillator指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標。