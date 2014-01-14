O Expert Advisor Exp_OsHMA se baseia nos sinais do histograma OsHMA.

O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando a um rompimento do nível zero do histograma OsHMA ou quando ele muda de direção (depende da opção selecionada no modo de entrada dos parâmetros)

Coloque o arquivo compilado OsHMA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste