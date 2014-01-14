Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_OsHMA - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1194
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_OsHMA se baseia nos sinais do histograma OsHMA.
O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando a um rompimento do nível zero do histograma OsHMA ou quando ele muda de direção (depende da opção selecionada no modo de entrada dos parâmetros)
Coloque o arquivo compilado OsHMA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1335
Instrumento personalizado de regressão linear. A Linha LR, valores de suporte e resistência estão contidos nos buffers do indicador.XMUV
Esta Média Móvel se baseia no método "Projeções da faixa de preço diária" de Demark.
Indicador semáforo desenhado com base nos valores do Acelerador de Bill Williams com o envio de sinais, notificações PUSH e mensagens de e-mail.ytg_Price_Peak
Indicador que avalia os valores de pico do preços.