Indicadores

AC_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1242
(23)
Publicado:
Actualizado:
ac_signal.mq5 (8.95 KB) ver
Descripcion:

Semáforo, indicador de señal, basado en los valores del acelerador Bill Williams (Oscilador Acelerador). Las señales se producen cuando el acelerador cambia su dirección. Cuando las señales aparecen el indicador envía alertas y notificaciones push y mensajes de e-mail.

Parámetro de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetro de entrada del indicador           |
//+----------------------------------------------+
input string  InfoComment="AC_Signal ";  //primera parte del comentario del mensaje
input uint SignalBar=1;                  //número de barras para recibir una señal (0 - Barras actuales)
input uint AlertCount=0;                 //número de envío de alertas
input bool push=true;                    //permiso para enviar mensaje push
input bool email=false;                  //permiso para enviar mensajes de email

Fig.1 Indicador AC_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1334

