Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AC_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1242
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripcion:
Semáforo, indicador de señal, basado en los valores del acelerador Bill Williams (Oscilador Acelerador). Las señales se producen cuando el acelerador cambia su dirección. Cuando las señales aparecen el indicador envía alertas y notificaciones push y mensajes de e-mail.
Parámetro de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetro de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string InfoComment="AC_Signal "; //primera parte del comentario del mensaje input uint SignalBar=1; //número de barras para recibir una señal (0 - Barras actuales) input uint AlertCount=0; //número de envío de alertas input bool push=true; //permiso para enviar mensaje push input bool email=false; //permiso para enviar mensajes de email
Fig.1 Indicador AC_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1334
Sistema de comercio que se dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma OsHMA.LinearRegressionChannel
Instrumento personalizado de la regresión lineal. Línea LR, líneas de soporte y resistencia son los valores de los buffers
Indicador de los valores máximos de los precios.ColorX2MA_Osc
La media móvil X2MA convertida en oscilador usando la normalización de sus valores en el rango de 0 a 100.