ytg_Price_Peak - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
ytg_price_peak.mq5 (9.14 KB) ver
Autor real:

Yuriy Tokman

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 07.01.2009.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Fig.1 El indicador ytg_Price_Peak

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1332

