Autor real:

Yuriy Tokman

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 07.01.2009.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Fig.1 El indicador ytg_Price_Peak