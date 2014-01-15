Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ytg_Price_Peak - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1114
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Yuriy Tokman
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 07.01.2009.
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Fig.1 El indicador ytg_Price_Peak
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1332
Un semáforo, trazo de señal de indicador basado en los valores del acelerador Bill Williams con el envío de alertas y notificaciones push y mensajes de e-mailExp_OsHMA
Sistema de comercio que se dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma OsHMA.
La media móvil X2MA convertida en oscilador usando la normalización de sus valores en el rango de 0 a 100.Silence
Este indicador muestra la actividad del mercado en porcentaje