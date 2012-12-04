Эксперт Exp_OsHMA построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы OsHMA.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой гистограммой OsHMA нулевого уровня или поменялось направление движения гистограммы (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора OsHMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования