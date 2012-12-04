CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_OsHMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2511
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
exp_oshma.mq5 (7.44 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (68.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
oshma.mq5 (6.79 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_OsHMA построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы OsHMA.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой гистограммой OsHMA нулевого уровня или поменялось направление движения гистограммы (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора OsHMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

AC_Signal AC_Signal

Семафорный, сигнальный индикатор на основе значений Акселератора Билла Вильямса с подачей алертов, push уведомлений и отправкой почтовых сообщений

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Индикатор пиковых значений цен.

LinearRegressionChannel LinearRegressionChannel

Пользовательский инструмент линейной регрессии. Значения линии ЛР и линий Поддержки и Сопротивления находятся в буферах.

XMUV XMUV

Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка " Прогнозирование дневного диапазона цен".