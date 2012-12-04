Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_OsHMA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2511
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_OsHMA построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы OsHMA.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой гистограммой OsHMA нулевого уровня или поменялось направление движения гистограммы (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора OsHMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Семафорный, сигнальный индикатор на основе значений Акселератора Билла Вильямса с подачей алертов, push уведомлений и отправкой почтовых сообщенийytg_Price_Peak
Индикатор пиковых значений цен.
Пользовательский инструмент линейной регрессии. Значения линии ЛР и линий Поддержки и Сопротивления находятся в буферах.XMUV
Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка " Прогнозирование дневного диапазона цен".