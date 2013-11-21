代码库部分
Exp_OsHMA - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1591
(18)
exp_oshma.mq5 (13.04 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
oshma.mq5 (11.14 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
此 Exp_OsHMA 交易系统，基于 OsHMA 直方图中获取的信号基础上实现。当柱线收盘时，如果突破 OsHMA 直方图零轴或直方图改变方向 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。

放置 OsHMA.ex5 译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1335

