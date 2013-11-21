请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 Exp_OsHMA 交易系统，基于 OsHMA 直方图中获取的信号基础上实现。当柱线收盘时，如果突破 OsHMA 直方图零轴或直方图改变方向 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。
放置 OsHMA.ex5 译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1335
ytg_Price_Peak
价格峰值指标。ColorX2MA_Osc
此 X2MA 移动平均线转向振荡器使用它的归一化数值, 范围从0 到100。
XMUV
此均线基于 Demark 的 "Daily Range Projections（日线范围预测）" 绘制。Exp_ColorMomentum_AMA
此交易系统，基于 ColorMomentum_AMA 指标方向改变基础上实现。