此 Exp_OsHMA 交易系统，基于 OsHMA 直方图中获取的信号基础上实现。当柱线收盘时，如果突破 OsHMA 直方图零轴或直方图改变方向 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。

放置 OsHMA.ex5 译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表