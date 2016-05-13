Der Exp_OsHMA Expert Advisor der auf Basis der Signale des OsHMA Histogramms gezeichnet wird.

Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn ein Durchbruch im OsHMA Histogramm durch die Nullinie auftritt oder das Histogramm seine Richtung ändertn (abhängig von den im Eingabeparameter Mode gewählten Einstellugnen).

Kopieren Sie die compilierte OsHMA.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2014 2011 für NZDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse