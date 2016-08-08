無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_OsHMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
OsHMAヒストグラムのシグナルに基づいて描かれたExp_OsHMA エキスパートアドバイザー。
取引を実行するためのシグナルは、OsHMAヒストグラムにゼロレベルのブレイクスルーがあるか、ヒストグラムの方向が変わる場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。
コンパイルされたOsHMA.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のNZDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1335
