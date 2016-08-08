コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_OsHMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_oshma.mq5 (7.42 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
oshma.mq5 (6.8 KB) ビュー
OsHMAヒストグラムのシグナルに基づいて描かれたExp_OsHMA エキスパートアドバイザー。

取引を実行するためのシグナルは、OsHMAヒストグラムにゼロレベルのブレイクスルーがあるか、ヒストグラムの方向が変わる場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。

コンパイルされたOsHMA.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

 H4での2011のNZDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1335

