CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AC_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1115
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine Datenstruktur mit einem Signalindikator gezeichnet auf Basis der Werte des Accelerator von Bill Williams mit dem Senden von Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen und e-Mail-Nachrichten. Das Signal erscheint, wenn der Accelerator seine Richtung ändert. Wenn Signale erscheinen, sendet der Indikatoren Alerts, Push-Benachrichtigungen und e-mail Nachrichten.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input string  InfoComment="AC_Signal ";  //der erste Teil des Nachrichtenkommentars
input uint SignalBar=1;                  //die Balkennummer bei der man ein Signal erhält (0 - aktueller Balken)
input uint AlertCount=0;                 //die Anzahl zu sendender Alerts
input bool push=true;                    //Erlaubnis Push-Nachrichten zu senden
input bool email=false;                  //Erlaubnis email Nachrichten zu senden

Abb.1 Der AC_Signal Indikator

Abb.1 Der AC_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1334

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Der Indikator von Spitzenpreiswerte.

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

X2MA Moving Average, durch Normalisierung seiner Werte verwandelt in einen Oszillator dessen Werte sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen.

Exp_OsHMA Exp_OsHMA

Handelssystem, das auf Basis der Signale des OsHMA Histogramms gezeichnet wird.

ytg_Spread_StopLevel ytg_Spread_StopLevel

Der Indikator zeigt die Spreadlevels und das kleinsten akzeptablen Level von Stoploss/Takeprofit in Punkten