und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AC_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1115
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine Datenstruktur mit einem Signalindikator gezeichnet auf Basis der Werte des Accelerator von Bill Williams mit dem Senden von Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen und e-Mail-Nachrichten. Das Signal erscheint, wenn der Accelerator seine Richtung ändert. Wenn Signale erscheinen, sendet der Indikatoren Alerts, Push-Benachrichtigungen und e-mail Nachrichten.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input string InfoComment="AC_Signal "; //der erste Teil des Nachrichtenkommentars input uint SignalBar=1; //die Balkennummer bei der man ein Signal erhält (0 - aktueller Balken) input uint AlertCount=0; //die Anzahl zu sendender Alerts input bool push=true; //Erlaubnis Push-Nachrichten zu senden input bool email=false; //Erlaubnis email Nachrichten zu senden
Abb.1 Der AC_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1334
Der Indikator von Spitzenpreiswerte.ColorX2MA_Osc
X2MA Moving Average, durch Normalisierung seiner Werte verwandelt in einen Oszillator dessen Werte sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen.
Handelssystem, das auf Basis der Signale des OsHMA Histogramms gezeichnet wird.ytg_Spread_StopLevel
Der Indikator zeigt die Spreadlevels und das kleinsten akzeptablen Level von Stoploss/Takeprofit in Punkten