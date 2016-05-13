Eine Datenstruktur mit einem Signalindikator gezeichnet auf Basis der Werte des Accelerator von Bill Williams mit dem Senden von Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen und e-Mail-Nachrichten. Das Signal erscheint, wenn der Accelerator seine Richtung ändert. Wenn Signale erscheinen, sendet der Indikatoren Alerts, Push-Benachrichtigungen und e-mail Nachrichten.

Indikator Eingabeparameter:

input string InfoComment= "AC_Signal " ; input uint SignalBar= 1 ; input uint AlertCount= 0 ; input bool push= true ; input bool email= false ;

Abb.1 Der AC_Signal Indikator