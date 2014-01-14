Participe de nossa página de fãs
Indicador semáforo desenhado com base nos valores do Acelerador de Bill Williams (Accelerator Oscillator). O sinal ocorre quando o acelerador muda de direção. Quando os sinais aparecem o indicador envia alertas, notificações PUSH e mensagens de e-mail.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string InfoComment="AC_Signal "; //a primeira parte do comentário input uint SignalBar=1; //número de barras para receber o sinal (0 - barra atual) input uint AlertCount=0; //número de envio de alertas input bool push=true; //permissão para o envio de mensagens push input bool email=false; //permissão para o envio de mensagens de e-mail
Fig.1 Indicador AC_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1334
