Indicador semáforo desenhado com base nos valores do Acelerador de Bill Williams (Accelerator Oscillator). O sinal ocorre quando o acelerador muda de direção. Quando os sinais aparecem o indicador envia alertas, notificações PUSH e mensagens de e-mail.

Parâmetros de entrada do indicador:

input string InfoComment= "AC_Signal " ; input uint SignalBar= 1 ; input uint AlertCount= 0 ; input bool push= true ; input bool email= false ;

Fig.1 Indicador AC_Signal