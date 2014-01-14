CodeBaseSeções
AC_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2013
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Indicador semáforo desenhado com base nos valores do Acelerador de Bill Williams (Accelerator Oscillator). O sinal ocorre quando o acelerador muda de direção. Quando os sinais aparecem o indicador envia alertas, notificações PUSH e mensagens de e-mail.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input string  InfoComment="AC_Signal ";  //a primeira parte do comentário
input uint SignalBar=1;                  //número de barras para receber o sinal (0 - barra atual)
input uint AlertCount=0;                 //número de envio de alertas
input bool push=true;                    //permissão para o envio de mensagens push
input bool email=false;                  //permissão para o envio de mensagens de e-mail

Fig.1 Indicador AC_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1334

