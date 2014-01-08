描述:

基于比尔·威廉姆斯（加速振荡器）的加速器值的信号量和信号指标。当加速器改变其方向时信号产生。当信号出现时指标发送告警，推送通知和电子邮件。

指标输入参数:

input string InfoComment= "AC_Signal " ; input uint SignalBar= 1 ; input uint AlertCount= 0 ; input bool push= true ; input bool email= false ;

图1 AC_Signal指标