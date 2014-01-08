代码库部分
Nikolay Kositsin
描述:

基于比尔·威廉姆斯（加速振荡器）的加速器值的信号量和信号指标。当加速器改变其方向时信号产生。当信号出现时指标发送告警，推送通知和电子邮件。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input string  InfoComment="AC_Signal ";  //消息注释的第一部分
input uint SignalBar=1;                  //接受信号的柱线下标 (0 - 当前柱线)
input uint AlertCount=0;                 //发送告警的数量s
input bool push=true;                    //允许发送推送消息
input bool email=false;                  //允许发送电子邮件消息

图1 AC_Signal指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1334

