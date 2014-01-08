请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
描述:
基于比尔·威廉姆斯（加速振荡器）的加速器值的信号量和信号指标。当加速器改变其方向时信号产生。当信号出现时指标发送告警，推送通知和电子邮件。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string InfoComment="AC_Signal "; //消息注释的第一部分 input uint SignalBar=1; //接受信号的柱线下标 (0 - 当前柱线) input uint AlertCount=0; //发送告警的数量s input bool push=true; //允许发送推送消息 input bool email=false; //允许发送电子邮件消息
图1 AC_Signal指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1334
Silence
这个指标以百分比显示市场动向Volatility
volatility指标显示N周期内价格移动的点数
LinearRegressionChannel
线性回归的自定义商品。LR线，支撑和阻力线的值在缓冲区CorrectedAverage
该指标显示突破线