ColorX2MA_Osc - indicador para MetaTrader 5
La media móvil X2MA convertida en oscilador usando la normalización de sus valores en el rango de 0 a 100.
Para una percepción más visual del indicador resultante se han desplazado hacia abajo hasta los valores de cincuenta.
Fig.1 Los indicadores X2MA, X2MA_Osc y ColorX2MA_Osc
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1330
