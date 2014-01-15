CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorX2MA_Osc - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1043
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
colorx2ma_osc.mq5 (12.31 KB) ver
x2ma.mq5 (8.46 KB) ver
x2ma_osc.mq5 (11.23 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La media móvil X2MA convertida en oscilador usando la normalización de sus valores en el rango de 0 a 100.

Para una percepción más visual del indicador resultante se han desplazado hacia abajo hasta los valores de cincuenta.

Fig.1 Los indicadores X2MA, X2MA_Osc y ColorX2MA_Osc

Fig.1 Los indicadores X2MA, X2MA_Osc y ColorX2MA_Osc

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1330

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Indicador de los valores máximos de los precios.

AC_Signal AC_Signal

Un semáforo, trazo de señal de indicador basado en los valores del acelerador Bill Williams con el envío de alertas y notificaciones push y mensajes de e-mail

Silence Silence

Este indicador muestra la actividad del mercado en porcentaje

Volatility Volatility

Un indicador de volatilidad muestra la cantidad de movimientos de precio del corredor durante N periodos, en puntos