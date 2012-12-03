Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AC_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4020
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Семафорный, сигнальный индикатор на основе значений Акселератора Билла Вильямса (Accelerator Oscillator). Сигналы возникают при изменении направления акселератора. Индикатор при появлении сигналов подаёт алерты, отправляет push уведомления и почтовые сообщения.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string InfoComment="AC_Signal "; //первая часть коммента сообщения input uint SignalBar=1; //номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input uint AlertCount=0; //количество подаваемых алертов input bool push=true; //разрешение на передачу push-сообщений input bool email=false; //разрешение на передачу почтовых сообщений
Рис.1 Индикатор AC_Signal
ytg_Price_Peak
Индикатор пиковых значений цен.ColorX2MA_Osc
Мувинг X2MA, превращённый в осциллятор с помощью нормирования своих значений в диапазоне от 0 и до 100.
Exp_OsHMA
Торговая система построеная на основе сигналов, снимаемых с гистограммы OsHMA.LinearRegressionChannel
Пользовательский инструмент линейной регрессии. Значения линии ЛР и линий Поддержки и Сопротивления находятся в буферах.