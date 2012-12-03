CodeBaseРазделы
AC_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Семафорный, сигнальный индикатор на основе значений Акселератора Билла Вильямса (Accelerator Oscillator). Сигналы возникают при изменении направления акселератора. Индикатор при появлении сигналов подаёт алерты, отправляет push уведомления и почтовые сообщения.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string  InfoComment="AC_Signal ";  //первая часть коммента сообщения
input uint SignalBar=1;                  //номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input uint AlertCount=0;                 //количество подаваемых алертов
input bool push=true;                    //разрешение на передачу push-сообщений
input bool email=false;                  //разрешение на передачу почтовых сообщений

Рис.1 Индикатор AC_Signal

