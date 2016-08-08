コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AC_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビルウィリアムズの加速度の値に基づいて描かれたたセマフォ、シグナル指標（アクセラレータオシレータ）。シグナルはアクセラレータがその方向を変更したときに発生します。シグナルが表示されると指標はアラート、プッシュ通知と電子メールメッセージを送信します。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+----------------------------------------------+
input string  InfoComment="AC_Signal ";  // メッセージコメントの初めの部分
input uint SignalBar=1;                  // シグナルを受信するバーの番号（0~現在のバー）
input uint AlertCount=0;                 // アラート送信の数
input bool push=true;                    // プッシュ通知を送信する許可
input bool email=false;                  // 電子メールを送信する許可

図1 AC_Signal指標

図1 AC_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1334

