ビルウィリアムズの加速度の値に基づいて描かれたたセマフォ、シグナル指標（アクセラレータオシレータ）。シグナルはアクセラレータがその方向を変更したときに発生します。シグナルが表示されると指標はアラート、プッシュ通知と電子メールメッセージを送信します。

指標の入力パラメータ：

input string InfoComment= "AC_Signal " ; input uint SignalBar= 1 ; input uint AlertCount= 0 ; input bool push= true ; input bool email= false ;

図1 AC_Signal指標