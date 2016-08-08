無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AC_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 995
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ビルウィリアムズの加速度の値に基づいて描かれたたセマフォ、シグナル指標（アクセラレータオシレータ）。シグナルはアクセラレータがその方向を変更したときに発生します。シグナルが表示されると指標はアラート、プッシュ通知と電子メールメッセージを送信します。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string InfoComment="AC_Signal "; // メッセージコメントの初めの部分 input uint SignalBar=1; // シグナルを受信するバーの番号（0~現在のバー） input uint AlertCount=0; // アラート送信の数 input bool push=true; // プッシュ通知を送信する許可 input bool email=false; // 電子メールを送信する許可
図1 AC_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1334
ytg_Price_Peak
Peak Price Values 指標。ColorX2MA_Osc
0~100の範囲でのその値の正規化を用いたオシレータになったX2MA移動平均。
Exp_OsHMA
OsHMAヒストグラムのシグナルに基づいて描かれた取引システム。ytg_Spread_StopLevel
この指標はポイント単位で決済逆指値及び決済指値の最小許容レベルを表示します。