FractalsNoRedraw - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- [删除]
- 显示:
- 1220
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
灵感来自:
比尔·威廉姆斯
比尔·威廉姆斯的分形指标, 基于 MetaTrader 5 内置的分形指标。本指标的显着特点是, 它不会重绘（非未来）。
温馨提示:
- 在策略测试中将之与内置的指标比较, 打开任意品种的图表, 添加标准分形指标并保存到名为 tester.tpl 的模板。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13334
