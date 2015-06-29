Ставь лайки и следи за новостями
FractalsNoRedraw - индикатор для MetaTrader 5
Автор идеи:
Билл Вильямс
Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного в терминал MetaTrader 5 индикатора Fractals. Особенностью данного индикатора является то, что он не перерисовывается.
Данный индикатор формирует фрактал только после того, как за экстремумом вверх сформировались две свечи с меньшими экстремумами (аналогично для экстремумов вниз).
Советы:
- Для сравнения со стандартным индикатором из терминала в тестере стратегий, откройте график любого инструмента, добавьте стандартный индикатор фракталов, сохраните шаблон под именем tester.tpl.
