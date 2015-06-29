Автор идеи:

Билл Вильямс

Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного в терминал MetaTrader 5 индикатора Fractals. Особенностью данного индикатора является то, что он не перерисовывается.

Данный индикатор формирует фрактал только после того, как за экстремумом вверх сформировались две свечи с меньшими экстремумами (аналогично для экстремумов вниз).

Советы: