Индикаторы

FractalsNoRedraw - индикатор для MetaTrader 5

Bill Williams | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
3076
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Автор идеи:

Билл Вильямс

Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного в терминал MetaTrader 5 индикатора Fractals. Особенностью данного индикатора является то, что он не перерисовывается.

Данный индикатор формирует фрактал только после того, как за экстремумом вверх сформировались две свечи с меньшими экстремумами (аналогично для экстремумов вниз).

Советы:

  • Для сравнения со стандартным индикатором из терминала в тестере стратегий, откройте график любого инструмента, добавьте стандартный индикатор фракталов, сохраните шаблон под именем tester.tpl.
