und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FractalsNoRedraw - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- [Gelöscht]
- Ansichten:
- 793
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee:
Bill Williams
Bill Williams' Fraktalindikator basiert auf dem eingebauten Fraktalindikator in MetaTrader 5. Die Besonderheit dieses Indikators ist, dass er nicht neu zeichnet.
Tipps:
- Um ihn mit dem eingebauten Indikator im Strategy Tester zu vergleichen, öffnen Sie den Chart für ein beliebiges Symbol, fügen den Standard Fraktalindikator hinzu und speichern die Vorlage als tester.tpl ab.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13334
Der Indikator zeigt die Größe von einem der drei Kerzenelemente: oberer Schatten, unterer Schatten oder Körper. Er zeigt den aktuellen Kerzenwert und den täglichen Mittelwert für ein bestimmtes Element.ColorZerolagMomentumOSMACandle
Der ColorZerolagMomentumOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.
Der Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagMomentumOSMA Histogramms.MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Der MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Indikators aus Richtung zehn verschiedenen TimeFrames.