CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FractalsNoRedraw - Indikator für den MetaTrader 5

Bill Williams | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
[Gelöscht]
Ansichten:
793
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee:

Bill Williams

Bill Williams' Fraktalindikator basiert auf dem eingebauten Fraktalindikator in MetaTrader 5. Die Besonderheit dieses Indikators ist, dass er nicht neu zeichnet.

Tipps:

  • Um ihn mit dem eingebauten Indikator im Strategy Tester zu vergleichen, öffnen Sie den Chart für ein beliebiges Symbol, fügen den Standard Fraktalindikator hinzu und speichern die Vorlage als tester.tpl ab.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13334

CandleSizes CandleSizes

Der Indikator zeigt die Größe von einem der drei Kerzenelemente: oberer Schatten, unterer Schatten oder Körper. Er zeigt den aktuellen Kerzenwert und den täglichen Mittelwert für ein bestimmtes Element.

ColorZerolagMomentumOSMACandle ColorZerolagMomentumOSMACandle

Der ColorZerolagMomentumOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.

Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Exp_ColorZerolagMomentumOSMA

Der Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagMomentumOSMA Histogramms.

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

Der MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Indikators aus Richtung zehn verschiedenen TimeFrames.