無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FractalsNoRedraw - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- 削除済み
- ビュー:
- 811
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者： ビルウィリアムズ
MetaTrader 5のフラクタル指標に基づいたビルウィリアムズのフラクタル指標。この指標の特徴は再描画されないことです。
ヒント：
- ストラテジーテスタに組み込まれている指標と比較するには、任意の銘柄のチャートを開いて標準的なフラクタル指標を追加して、テンプレートをtester.tplとして保存します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13334
CandleSizes
この指標は、上髭、下髭と実体の3つのローソク足の要素のうちの1つの大きさを示しています。現在のローソク足の値と特定の要素の1日の平均値を表示します。ColorZerolagMomentumOSMACandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagMomentumOSMA指標。
Exp_ColorZerolagMomentumOSMA
Exp_ColorZerolagMomentumOSMAエキスパートアドバイザーはColorZerolagMomentumOSMAヒストグラムの方向の変化に基づいています。MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagMomentumOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。