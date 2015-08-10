Participe de nossa página de fãs
FractalsNoRedraw - indicador para MetaTrader 5
Autor da idéia:
Bill Williams
Indicador de fractais de Bill Williams com base no indicador embutido Fractals no MetaTrader 5. A característica distintiva deste indicador é que ele não redesenha.
Dicas:
- Para comparar com o indicador embutido no Strategy Tester, abra o gráfico de qualquer símbolo, adicione o indicador padrão fractals padrão e salve um modelo chamado tester.tpl.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13334
