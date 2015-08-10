CodeBaseSeções
Indicadores

FractalsNoRedraw - indicador para MetaTrader 5

Autor da idéia:

Bill Williams

Indicador de fractais de Bill Williams com base no indicador embutido Fractals no MetaTrader 5. A característica distintiva deste indicador é que ele não redesenha.

Dicas:

  • Para comparar com o indicador embutido no Strategy Tester, abra o gráfico de qualquer símbolo, adicione o indicador padrão fractals padrão e salve um modelo chamado tester.tpl.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13334

