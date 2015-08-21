Asesor Well Martin en base a dos indicadores: Bollinger Bands y ADX. Ha sido diseñado para funcionar en el mercado tranquilo.

El aumento del lote al obtener un stop-loss por el coeficiente KLot tiene lugar hasta que el lote no alcance el máximo MaxLot. A continuación, el lote será de nuevo igual al Lot inicial.

En el asesor está previsto el modo Stealth Mode, con el que los stops solo serán visibles para el usuario.

Al romper el límite inferior Bollinger Bands, el asesor abre una orden de compra, al romper el límte superior, abre una orden de venta.

Pareja EURUSD, marco temporal М15.





Ajustes del asesor:

input int BBPeriod = 84 ; input int BBShift = 0 ; input double BBDev = 1.8 ; input int ADXPeriod = 40 ; input int ADXLevel = 45 ; input int TP = 1200 ; input int SL = 1400 ; input int Slip = 50 ; input int Stelth = 0 ; input double KLot = 2 ; input double MaxLot = 5 ; input double Lot = 0.1 ; input color LableClr = clrGreen ;





Imágenes:

Fig. 1. Modo Stealth Mode

Fig.2. Resultados del experto desde 2010 hasta el día de hoy

Consejos: