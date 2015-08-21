Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Well Martin - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1498
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Asesor Well Martin en base a dos indicadores: Bollinger Bands y ADX. Ha sido diseñado para funcionar en el mercado tranquilo.
El aumento del lote al obtener un stop-loss por el coeficiente KLot tiene lugar hasta que el lote no alcance el máximo MaxLot. A continuación, el lote será de nuevo igual al Lot inicial.
En el asesor está previsto el modo Stealth Mode, con el que los stops solo serán visibles para el usuario.
Al romper el límite inferior Bollinger Bands, el asesor abre una orden de compra, al romper el límte superior, abre una orden de venta.
Pareja EURUSD, marco temporal М15.
Ajustes del asesor:
//--- Parámetros de entrada del indicador Bollinger Bands input int BBPeriod = 84; // Periodo Bollinger Bands input int BBShift = 0; // Desplazamiento con respecto al gráfico input double BBDev = 1.8; // Desviación estándar //--- Parámetros de entrada del indicador ADX input int ADXPeriod = 40; // Periodo ADX input int ADXLevel = 45; // Nivel ADX //--- parámetros de entrada del experto input int TP = 1200; // Take-profit input int SL = 1400; // Stop-Loss input int Slip = 50; // Deslizamiento input int Stelth = 0; // 1 Modo, solo el usuario puede ver los stops input double KLot = 2; // Coeficiente de multiplicación del lote input double MaxLot = 5; // Lote máximo tras el cual el lote es el inicial input double Lot = 0.1; // Cantidad de lotes para el comercio input color LableClr = clrGreen; // Color de la marca
Imágenes:
Fig. 1. Modo Stealth Mode
Fig.2. Resultados del experto desde 2010 hasta el día de hoy
Consejos:
- Se recomienda usar el asesor solo como base para el desarrollo de su propia estrategia.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13315
Indicador ColorDM_361 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CGOscillator_HTF
Indicador CGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Reloj analógico de fondo que indica las horas de las bolsas en formato de 24 horas GMT(UTC). Muestra la hora de Greenwich y representa el estado de las principales bolsas, de acuerdo con su horario de funcionamiento.ColorZerolagMomentumOSMA
Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagMomentum, representada por un histograma de color.