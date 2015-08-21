CodeBaseSecciones
Well Martin - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Visualizaciones:
1498
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
wellmartin.mq5 (11.29 KB) ver
Asesor Well Martin en base a dos indicadores: Bollinger Bands y ADX. Ha sido diseñado para funcionar en el mercado tranquilo.

El aumento del lote al obtener un stop-loss por el coeficiente KLot tiene lugar hasta que el lote no alcance el máximo MaxLot. A continuación, el lote será de nuevo igual al Lot inicial.

En el asesor está previsto el modo Stealth Mode, con el que los stops solo serán visibles para el usuario.

Al romper el límite inferior Bollinger Bands, el asesor abre una orden de compra, al romper el límte superior, abre una orden de venta. 

Pareja EURUSD, marco temporal М15.


Ajustes del asesor:

//--- Parámetros de entrada del indicador Bollinger Bands
input int      BBPeriod  = 84;        // Periodo Bollinger Bands
input int      BBShift   = 0;         // Desplazamiento con respecto al gráfico
input double   BBDev     = 1.8;       // Desviación estándar
//--- Parámetros de entrada del indicador ADX
input int      ADXPeriod = 40;        // Periodo ADX
input int      ADXLevel  = 45;        // Nivel ADX
//--- parámetros de entrada del experto
input int      TP        = 1200;      // Take-profit
input int      SL        = 1400;      // Stop-Loss
input int      Slip      = 50;        // Deslizamiento
input int      Stelth    = 0;         // 1 Modo, solo el usuario puede ver los stops
input double   KLot      = 2;         // Coeficiente de multiplicación del lote
input double   MaxLot    = 5;         // Lote máximo tras el cual el lote es el inicial
input double   Lot       = 0.1;       // Cantidad de lotes para el comercio 
input color    LableClr  = clrGreen;  // Color de la marca


Imágenes:

Fig. 1. Modo Stealth Mode

Fig.2. Resultados del experto desde 2010 hasta el día de hoy

Consejos:

  • Se recomienda usar el asesor solo como base para el desarrollo de su propia estrategia.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13315

