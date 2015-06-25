CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorZerolagMomentumOSMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1783
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagMomentum, представленная цветной гистограммой, позволяет достаточно точно определять направление действующего тренда.

Рис.1. ColorZerolagMomentumOSMA

Рис.1. ColorZerolagMomentumOSMA

ColorDM_361_HTF ColorDM_361_HTF

Индикатор ColorDM_361 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

LotLine LotLine

Скрипт показывает объем сделки в лотах, необходимый для того, чтобы позиция перешла в нужное место.

ColorSTLM_HTF ColorSTLM_HTF

Индикатор ColorSTLM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagMomentum_HTF ColorZerolagMomentum_HTF

Индикатор ColorZerolagMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.