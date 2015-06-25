Смотри, как бесплатно скачать роботов
ColorZerolagMomentumOSMA - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagMomentum, представленная цветной гистограммой, позволяет достаточно точно определять направление действующего тренда.
Рис.1. ColorZerolagMomentumOSMA
ColorDM_361_HTF
Индикатор ColorDM_361 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.LotLine
Скрипт показывает объем сделки в лотах, необходимый для того, чтобы позиция перешла в нужное место.
ColorSTLM_HTF
Индикатор ColorSTLM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagMomentum_HTF
Индикатор ColorZerolagMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.